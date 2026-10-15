Inicia colado en puente del libramiento Sur

Esta semana inició el colado del muro de contención de la región de salvamento en el libramiento Sur y carretera a Villaflores, en el sur de Tuxtla, donde parte de la estructura se erosionó generando un desplazamiento en la zona.

La vía está siendo intervenida en dos frentes; tanto en el carril de baja, en la parte superior, como en el carril de alta. En ambos casos existe el cierre parcial de una vialidad.

Previamente se realizó un mejoramiento de la tierra y se realizó un trabajo de colocación de aceros.

De esta manera, iniciaron los encajonados y colados, tanto del muro de contención, como de una losa de cimentación que se prevé pueda contener la permanente exposición a humedad y corrientes en la zona.

Es de mencionar que habitualmente en esa franja de la ciudad una fuerte corriente de agua se desplaza por la región, mismas que impactan la carga del puente, la cual se movió unos 40 centímetros.

Es por ello que se iniciaron los trabajos que superan el 50 % de su avance general, según informaron las autoridades.