El Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Chiapas, anunció que inicia con normalidad el nuevo ciclo escolar 2025-2026, consolidando su compromiso con la formación de jóvenes y con la visión humanista del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de contar con un alto nivel de competencia técnica y profesional.

La institución abre sus puertas para recibir a una nueva generación de estudiantes, ofreciéndoles una preparación integral en diversas áreas del saber y el hacer, alineada con las demandas del sector productivo en nuestro estado.

Modelo educativo

El Conalep Chiapas se distingue por su modelo educativo, que integra la teoría con la práctica, preparando a las y los alumnos para enfrentar los retos del mercado laboral actual y futuro. Con una oferta educativa pertinente y de calidad, la institución fomenta el desarrollo de habilidades específicas en sectores clave, permitiendo a los egresados acceder a oportunidades laborales o continuar sus estudios a nivel superior.

La institución extiende una cordial invitación a los jóvenes y sus familias a conocer las opciones educativas que el Conalep Chiapas ofrece, destacando que cada curso está diseñado para potenciar las capacidades individuales y contribuir al desarrollo económico y social de la región.

“En Conalep Chiapas nos enorgullece iniciar este ciclo escolar, y acompañar a nuestros estudiantes en su camino hacia el éxito. Estamos comprometidos con la excelencia educativa, y con ofrecer las herramientas necesarias para que nuestros jóvenes chiapanecos sean los líderes del futuro, en sus respectivos campos», mencionó Leonardo León, director general del Conalep en Chiapas.