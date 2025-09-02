﻿﻿
Inicia con normalidad el nuevo ciclo escolar

Septiembre 02 del 2025
Inician formalmente clases los 13 planteles del Conalep en el estado. CP

El Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Chiapas, anunció que inicia con normalidad el nuevo ciclo escolar 2025-2026, consolidando su compromiso con la formación de jóvenes y con la visión humanista del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de contar con un alto nivel de competencia técnica y profesional.

La institución abre sus puertas para recibir a una nueva generación de estudiantes, ofreciéndoles una preparación integral en diversas áreas del saber y el hacer, alineada con las demandas del sector productivo en nuestro estado.

Modelo educativo

El Conalep Chiapas se distingue por su modelo educativo, que integra la teoría con la práctica, preparando a las y los alumnos para enfrentar los retos del mercado laboral actual y futuro. Con una oferta educativa pertinente y de calidad, la institución fomenta el desarrollo de habilidades específicas en sectores clave, permitiendo a los egresados acceder a oportunidades laborales o continuar sus estudios a nivel superior.

La institución extiende una cordial invitación a los jóvenes y sus familias a conocer las opciones educativas que el Conalep Chiapas ofrece, destacando que cada curso está diseñado para potenciar las capacidades individuales y contribuir al desarrollo económico y social de la región.

“En Conalep Chiapas nos enorgullece iniciar este ciclo escolar, y acompañar a nuestros estudiantes en su camino hacia el éxito. Estamos comprometidos con la excelencia educativa, y con ofrecer las herramientas necesarias para que nuestros jóvenes chiapanecos sean los líderes del futuro, en sus respectivos campos», mencionó Leonardo León, director general del Conalep en Chiapas.

