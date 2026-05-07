Inicia congreso internacional sobre el fenómeno religioso

Con la asistencia de más de 300 expertos de Centro y sur América y del caribe, este miércoles fue inaugurado en San Cristóbal de Las Casas el vigésimo sexto Congreso de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (Rifrem), titulado fronteras, movilidades, tensiones y encuentros, cuyo objetivo es “exponer trabajos de investigación, resultados y avances” en la materia, informaron organizadores.

La investigadora Lucero del Carmen Paniagua Barrios, quien forma parte del comité organizador local del congreso y es representante en el sur de México de la Red Centroamericana y Caribeña del Fenómeno Religioso, explicó que del 6 al 8 de este mes, los asistentes participarán en 33 mesas de trabajo, conferencias magistrales, paneles de discusión y ponencias individuales.

El propósito, añadió en entrevista, es exponer distintas temáticas del fenómeno en México con diferentes temas, desde la diversidad religiosa, abarcando principalmente el aspecto social y su infraestructura, sus prácticas y todo tipo de tópicos referidos a la materia.

Puentes invitados

Señaló que en esta ocasión participan también investigadores de Centro América y el caribe “que están trayendo temáticas y fenómenos religiosos en sus respectivos países”.

El secretario de cultura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Roberto Hernández Soto, afirmó que “a lo largo de sus distintas ediciones el encuentro Rifrem ha contribuido a la consolidación de un campo de estudio interdisciplinario, articulando investigaciones provenientes de la antropología, la sociología, la historia y otras disciplinas afines”.