Inicia Congreso Mesoamericano de Investigación

Con la participación de investigadores e investigadoras de 41 diferentes instituciones de educación superior nacionales e internacionales se realiza la 17ª edición del Congreso Mesoamericano de Investigación Unach (CMIU), del 27 al 29 de octubre a través de plataformas digitales.

El CMIU es un encuentro académico que tiene como objetivo difundir y divulgar resultados de investigaciones científicas, tecnológicas, humanísticas y de innovación en las diferentes áreas del conocimiento.

Durante el inicio de los trabajos de este encuentro, el rector Oswaldo Chacón Rojas aseguró que este congreso contribuye a cristalizar lo que debe de ser la esencia de la universidad pública, que va más allá de la transmisión de conocimientos, sino producirlo e incentivarlos.

Apuesta colectiva por la ciencia

Ante la coordinadora de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo, aseguró que en este tipo de eventos se concentra el talento humano, la capacidad científica y el compromiso para cumplir con la responsabilidad social que exige el momento que vivimos.

En presencia del director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Alejandro Murúa Beltrán Aragón, la directora General de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, refirió que la comunidad universitaria asume este Congreso Mesoamericano de Investigación como la oportunidad para sumarse a una apuesta colectiva por la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación.

Para este encuentro se registraron 225 contribuciones, las cuales fueron dictaminadas por un comité de pares académicos, a doble ciego, conformado por 114 investigadores de Instituciones nacionales y extranjeras, siendo aprobadas 202; siendo 104 de la Unach y 98 de IES nacionales y extranjeras.

Este año, la 17a edición del Congreso Mesoamericano de Investigación Unach se organiza en coordinación con la Agencia Digital Tecnológica del Estado, el Consejo Regional Sur Sureste de la Anuies, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el Consejo Superior Universitario Centroamericano y la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, de Cuba.