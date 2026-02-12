Inicia construcción de vivienda para ocho menores

Este miércoles iniciaron las mediciones y el levantamiento técnico del terreno donde se construirá una vivienda en beneficio de una familia integrada por ocho niños de la comunidad Selva Natividad, municipio de San Cristóbal de Las Casas, los menores fueron abandonados por sus padres.

El inicio de estos trabajos fue constatado en el lugar por representantes del DIF Municipal, el personal de la dependencia verificó las acciones técnicas preliminares necesarias para comenzar la obra, la cual busca garantizar un espacio seguro y digno para el desarrollo de los menores.

Las mediciones representan la fase inicial del proyecto y permitirán definir las condiciones estructurales para la construcción de la vivienda, considerada una medida de atención prioritaria tras detectarse las condiciones precarias en las que habitaba la familia.

Se dará seguimiento

Autoridades informaron que se dará seguimiento puntual al proceso hasta concretar la edificación del inmueble, con el objetivo de mejorar de manera definitiva las condiciones de vida de las niñas y niños.

Indicaron que con este avance, el proyecto entra en etapa operativa, encaminado a brindar una solución habitacional integral a la familia beneficiada.

Los ocho menores en extrema pobreza fueron localizados en la comunidad Selva Natividad, en una vivienda improvisada de lámina y cartón, sin los servicios básicos.

Se dio a conocer que la madre se fue con otra persona y que el padre es alcohólico, siendo ambos los que abandonaron a los menores. Cabe señalar que varias personas se han solidarizado llevando alimento y cobija a los menores de edad.