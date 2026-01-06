Inicia construcción del libramiento de las Alfareras

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de la construcción del libramiento de las Alfareras, en el tramo Amatenango del Valle–Teopisca, una obra con una inversión superior a 453 millones 565 mil pesos que beneficiará a más de 442 mil personas. En este marco, destacó el consenso y el respaldo del pueblo para concretar esta infraestructura vial que fortalecerá la conectividad, el comercio y el turismo, y se traducirá en justicia social y prosperidad compartida entre los pueblos.

El mandatario expuso que esta vía marca el inicio de la supercarretera que conectará Teopisca, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Reconoció la disposición de las y los ejidatarios que hicieron posible una obra largamente solicitada y que hoy comienza a materializarse, al tiempo de reiterar que su administración continuará impulsando acciones estratégicas para que Chiapas se consolide como una de las entidades con mayor desarrollo del país.

“Para mí es fundamental lograr esta conectividad para que accedamos al buen vivir, a través del comercio justo y el turismo responsable que no invade, sino que preserva a la naturaleza. El turismo local, nacional e internacional viene a Teopisca y Amatenango del Valle a comer y comprar alfarería. Por ello, vamos a fortalecer los lazos de amistad. Los caminos acercan a los pueblos, la salud, la educación, a nuestras familias. Hacer nuevos caminos significa construir nuevos horizontes”, expresó.

Espacios educativos

En otro momento, durante una visita al municipio de Teopisca, el gobernador inauguró espacios educativos en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Plantel 24, además de entregar becas de alfabetización Rosario Castellanos y kits invernales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad. Señaló que estas acciones forman parte de un gobierno humanista que atiende de manera prioritaria las necesidades de la población y reafirmó su compromiso de gobernar con humildad, honestidad, autoridad moral y en unidad con el pueblo.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que el libramiento de las Alfareras atiende una demanda histórica y constituye una solución integral en materia de movilidad y seguridad vial. Añadió que esta obra fortalecerá la economía local, mejorará la calidad de vida de las familias alfareras y permitirá impulsar y proyectar su trabajo artesanal.

Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que durante el mes de enero se prevé que seis municipios levanten bandera blanca en alfabetización, y confió en que Teopisca también alcance esta meta, ya que más del 50 por ciento de las personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir han registrado avances significativos en su proceso educativo. En esta ocasión se entregaron 612 becas, de un total de 3 mil 96, con una inversión de 12 millones 384 mil pesos.

Apoyos

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, dio a conocer que, como parte de las acciones de atención a la temporada invernal, se entregaron más de 300 kits invernales, que incluyen guantes, gorros, cobertores, bufandas, colchonetas y equipo de primeros auxilios, con una inversión de 474 mil pesos, en beneficio de comunidades vulnerables de Teopisca.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que la construcción de dos aulas totalmente equipadas en el Cobach 24 de Teopisca, se realizó con una inversión de 2.1 millones de pesos. Asimismo, precisó que en 2025 se destinaron más de 11.6 millones de pesos para la construcción y mejoramiento de infraestructura educativa en seis escuelas de nivel básico y medio superior del municipio.

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, señaló que la inauguración de nuevas aulas fortalece la infraestructura educativa y mejora las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes. Además, reconoció el compromiso del gobernador con la educación y su visión humanista, reflejada en el impulso a programas sociales como las becas Rosario Castellanos.

Un acto de justicia para las y los artesanos

La presidenta municipal de Amatenango del Valle, Julieta Gómez Jiménez, consideró que la construcción del libramiento de Las Alfareras representa un acto de justicia para las y los artesanos, al tiempo de impulsar el turismo y la reactivación económica regional. En tanto, el alcalde de Teopisca, Luis Alberto Valdez Díaz, valoró el respaldo recibido en materia educativa, de infraestructura carretera y con la entrega de apoyos en beneficio de comunidades de alta marginación afectadas por las bajas temperaturas.

En representación de las alfareras y los alfareros de Amatenango del Valle, Esperanza Bautista Álvarez agradeció al gobernador el inicio de esta obra largamente esperada, al señalar que mejorará la conectividad, fortalecerá el turismo y favorecerá la comercialización de artesanías. Asimismo, refrendó el compromiso del gremio de seguir creando identidad, historia y futuro con su trabajo.

A nombre de las y los beneficiarios de la Beca Rosario Castellanos, Patricia Sánchez Hernández agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el programa Chiapas Puede, mediante el cual cumplió el anhelo de su infancia de aprender a leer y escribir. Reconoció también el respaldo de la Nueva ERA a Teopisca, orientado a impulsar el desarrollo del municipio y el bienestar de su población.

Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; las secretarias General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; y de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos, Juan Carlos Gómez Aranda; y el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

Asimismo, asistieron las y los alcaldes de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández; de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega; de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales; de Venustiano Carranza, Francisco Augusto Borraz Ayar; de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez; el presidente por Usos y Costumbres de Amatenango del Valle, Salomón López Gordillo; así como artesanas, alfareras y personas propietarias de predios beneficiados por la obra.