Inicia convocatoria para talleres de música

La Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) abrió la convocatoria para ingresar a los Cursos de Iniciación Musical (CIM) correspondientes al periodo agosto-diciembre de 2026, una oferta académica dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas que buscan desarrollar habilidades musicales o dar sus primeros pasos en la formación artística.

La institución informó que los programas fueron diseñados para atender distintos rangos de edad y niveles de aprendizaje.

Los cursos contemplan clases grupales e individuales en disciplinas como piano, violín, guitarra, marimba, coro, lenguaje musical y materias teóricas, las cuales serán impartidas por docentes especializados de la Facultad de Música.

Como parte del proceso de admisión, el próximo 9 de julio, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la tradicional Muestra de Instrumentos en el Auditorio José Ruiz García, donde las y los aspirantes podrán conocer de cerca los instrumentos que integran la oferta educativa, resolver dudas y recibir orientación para elegir el curso que mejor se adapte a sus intereses.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de julio.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas del proceso de inscripción en el portal oficial de la Facultad de Música.