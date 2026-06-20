Inicia diplomado de PJE en oralidad en materia civil

Como parte de las acciones del plan de trabajo institucional para la adecuada interpretación y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, rumbo a la implementación del nuevo modelo de justicia, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, dio inicio al Diplomado en Oralidad en Materia Civil, Familiar y Mercantil, dirigido a personas juzgadoras y personal jurisdiccional de esta casa de la justicia.

Durante la inauguración del Diplomado, que se imparte en formato híbrido, presencial y en línea, la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, fue la encargada de brindar el mensaje de bienvenida, en el que exhortó a las y los participantes a aprovechar al máximo la experiencia de cada ponente y la oportunidad de continuar con la profesionalización permanente, en beneficio de su quehacer judicial.

Competencias jurisdiccionales

A través de este programa académico, conformado por ocho módulos y que finalizará en el mes de octubre, se reunirá a ponentes y participantes de los diferentes distritos judiciales, quienes fortalecerán las competencias jurisdiccionales necesarias en la materia, privilegiando la oralidad, la tutela judicial efectiva, la protección reforzada de los derechos humanos y la emisión de resoluciones judiciales técnicamente sólidas y humanistas.

Con estas acciones, la casa de la justicia reafirma su compromiso con la capacitación de la familia judicial y con una transición sólida hacia el nuevo paradigma procesal, garantizando el acceso efectivo a la justicia en la entidad.

Estuvieron presentes en la inauguración, de manera virtual la consejera de la Judicatura, María Magdalena Vila Domínguez; de forma presencial, los consejeros de la Judicatura, José Francisco Trujillo Ochoa y Hermann Hoppensdet Pariente y el ponente del primer módulo: Fundamentos Constitucionales y Nuevo Paradigma del CNPCF, el juez del Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Manuel de Jesús Hernández Guerra.