Inicia El Buen Fin en Tuxtla Gutiérrez

El Buen Fin ya inició, ante lo cual las y los empresarios esperan una derrama económica superior a los cinco mil millones de pesos, así lo informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez.

Con relación a este evento, el presidente del organismo, Hugo Armando Porras Pérez, encabezó el corte de listón simbólico en una plaza comercial de la ciudad capital.

“Este es el fin semana más barato del año, en donde las familias tienen la oportunidad de encontrar ofertas que normalmente no están en los aparadores; esta es una suma de esfuerzos que van desde fabricantes, distribuidores, comerciantes, en donde todos aportamos un poco para hacer llegar la mejor posibilidad de compra a nuestro consumidor final”, recalcó.

Al tiempo de que agradeció la asistencia de funcionarios de nivel estatal, municipal y federal, incluido el empresario tuxtleco Felipe Granda Pastrana.

En su participación, la administradora de Servicios al Contribuyente de Chiapas, Lorie Nayeli Juárez Mota, reiteró la información sobre “El Sorteo del Buen Fin 2023”, el cual otorgará dos premios mayores: uno de 250 mil pesos para el consumidor que resulte ganador, y otro de 260 mil para el comercio ganador, precisando que lo único que se debe hacer para participar es una compra con tarjeta bancaria, sin necesidad de realizar la compra de algún boleto.

Por su parte, el empresario y diputado local Felipe Granda, en su oportunidad, hizo hincapié en comentar la importancia del consumo de productos de empresas locales, además de que recomendó a las y los compradores no excederse y no abusar del crédito, así como hacer compras bien pensadas y meditadas, para no estarse arrepintiendo.

“Debemos comprar en los comercios locales; peso que se va es un peso que no regresa; compremos en comercios locales, compremos en los mercados, compremos con la gente que conocemos, porque es la manera en que vamos a activar nuestra economía y hacer que el dinero circule en nuestro estado y en nuestra ciudad”.