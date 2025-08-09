Inicia el proyecto de rescate al río Sabinal

Inició el proyecto denominado Revitalización Integral, Raíces para el Sabinal, una jornada encabezada por la sociedad civil, investigadores y autoridades que busca mejorar la conectividad peatonal mediante el rescate del entorno del emblemático afluente.

Líder del proyecto

Joseliny Torres, uno de los líderes del proyecto, explicó que participan unas 40 organizaciones de la sociedad civil, la academia, miembros del Poder Legislativo, gobierno municipal, estatal, federal, colegios, usuarios y vecinos.

Dijo que las acciones del día incluyeron la siembra colectiva, acciones de urbanismo táctico y un enriquecedor diálogo comunitario.

Objetivo

El objetivo de esta actividad es transformar el corredor del río Sabinal en un espacio público seguro, accesible, verde y socialmente activo.

Esto mediante procesos de participación ciudadana, intervenciones urbanas, siembra a través de la metodología de placemaking.

Finalmente, dijo que la presencia de las diversas autoridades y el compromiso generado evidencia el interés común para rescatar el río, sus árboles de sabino y el espacio cercano que permitiría tener una ciudad vibrante con una columna vertebral viva.