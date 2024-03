Inicia el registro de candidaturas

Con base en el calendario que tiene el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a partir de este sábado 16 de marzo comenzaron los registros de las candidaturas que competirán el próximo 2 de junio por la gubernatura de Chiapas. La fecha de inscripción se extenderá hasta el próximo 20 del mismo mes.

Los datos indican que será entre el 25 y el 27 de marzo que se llevará a cabo la aprobación de las candidaturas, las cuales se revisarán en el Consejo General del instituto. Se tendrá como fecha límite el 14 de mayo para que se lleven a cabo —y se aprueben— las sustituciones de candidaturas por renuncia.

Ayuntamientos y diputaciones

Para el caso de los ayuntamientos y las diputaciones locales, los registros de candidatas y candidatos serán del 21 al 26 de marzo, y del 11 al 13 de abril el Consejo General del IEPC deberá pronunciarse respecto a la aprobación de estos espacios.

Entre el 16 y el 26 de marzo las solicitudes tendrán que hacerse patentes en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas; es decir, en esa plataforma deben subir todos los datos y requisitos que se marcan. Después de esa fecha no habrá posibilidad de volver a hacerlo.

Si no se cumple el tema de paridad, cuotas o hay duplicidad, el instituto dará 48 horas a los partidos políticos para que corrijan los detalles.

Sigue el proceso

Las fechas importantes no terminan ahí, pues se espera que entre el 31 de marzo y el 3 de abril se lleve a cabo el cotejo y la validación de todos los archivos que se cargaron en el sistema; si no se hace este apartado, el registro no se tomará en cuenta.

Se trata de una etapa muy importante para las consejeras y el consejero del IEPC, pues esperan más de 15 mil registros de candidaturas por los mil 542 cargos de elección popular que se van a renovar el próximo 2 de junio.

Una vez que pasen estas etapas, el siguiente paso del órgano local será el inicio de las impresiones de las boletas electorales y si se presenta alguna sustitución de candidaturas fuera de tiempo (por fallecimiento, renuncia, incapacidad o inhabilitación), lo que procederá es que las boletas van a salir con el nombre de la persona aun y cuando ya no sea la que esté en la candidatura, debido a que ya no se pueden volver a imprimir por la logística que implica la distribución.