Inicia en SCLC Tercer Foro Nacional de la Bicicleta

Con la participación de alrededor de 500 personas de México, El Salvador, Colombia y Países Bajos, inició en San Cristóbal de Las Casas el Tercer Foro Nacional de la Bicicleta; uno de los objetivos es “generar el diálogo y la acción para transformar nuestras calles en entornos más seguros, incluyentes y sostenibles”.

El comité organizador, perteneciente al Foro Nacional de la Bicicleta (FNB), informó que el encuentro reunirá del 11 al 16 de marzo a colectivos, activistas, académicos, autoridades, sillistas y distintos ciclistas para “promover la movilidad sustentable y la cultura ciclista en el país”.

Agregó que el foro, cuyo lema es “Por la alegría de rodar con voz”, contará con una amplia agenda de actividades gratuitas y abiertas para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Miguel Alberto Hidalgo, miembro del comité semilla del FNB capítulo San Cristóbal, explicó que se trata de “una convergencia y una articulación de colectivos, organizaciones e instituciones gubernamentales, ciclistas y activistas de la bicicleta”.

En entrevista dijo que hasta la noche del miércoles en que comenzaron los trabajos se habían inscrito alrededor de 500 personas “y vienen otras para sumarse, además de artistas como la Rodada Escénica y la Rodada Sonidera”.

Objetivo

Reiteró que “el objetivo es la articulación y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil, poner la problemática en el centro del problema para trabajarlo, y en caso concreto de San Cristóbal, es trabajar en tres ejes principales: Inclusión, accesibilidad, medio ambiente y movilidad general”.

Manifestó que “más que infraestructura se necesita mucha educación vial, porque no existe la conciencia de la pirámide de la movilidad en la sociedad, la gente no cede el paso, hay muchos accidentes viales, mucho exceso de velocidad, falta de señalética en las calles, lo que ocasiona que la gente no pueda caminar por la inseguridad y que tampoco pueda estar segura en una bicicleta”.

Subrayó: “Queremos que la gente se suba a una bicicleta de una forma segura, motive más participación y haga una ciudad más ciclista. Al final se presentarán en una asamblea nacional los resultados del foro y se decidirá la próxima sede del foro nacional”.