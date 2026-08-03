Inicia encuentro de artes, resistencia y rebeldía

Al inaugurar los encuentros de artes y de resistencias y rebeldías, el subcomandante Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó que “no conforme con aniquilar al ser humano, el sistema capitalista destruye la naturaleza, la madre tierra”, por lo que “tenemos que escoger: Rendirnos, desmayarnos, resignarnos y que cada quien lo vea individualmente u organizarnos con otros, otras y otras”.

Luchar por el cambio

Agregó que “no basta imaginar nuevos mundos, sino que hay que luchar por ellos, no para cambiar algo y que todo siga igual, sino cambiarlo todo realmente, y para eso se necesitan la práctica y la teoría juntas; pensar y trabajar, pero no cada persona sola en lo individual”.

Manifestó que “el sistema nos hace creer que solo importa el individuo y que eres muy fuerte e inteligente, muy hábil y entonces te salvas, pero solo si nos juntamos con otros, aunque diferentes, tenemos dos cosas: La fuerza para rebelarnos y la inteligencia para resistir mientras encontramos el camino para andar juntos, sin explotación, sin discriminación, sin represión, sin despojo”.

Moisés dijo que a los encuentros que se llevan a cabo en el caracol ubicado en el ejido Morelia, sede del municipio autónomo 17 de Noviembre, asisten personas de 28 países.

Resistencia

Sostuvo que “una de las formas en las que el ser humano resiste y se rebela a la muerte que siembra el capitalismo son las artes. Con ellas, el ser humano que le sabe a eso de las artes busca caminos luminosos u oscuros para llegar a la realidad, y también nos permite a los demás imaginarnos otros mundos”.