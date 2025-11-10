Inicia entrega digital de becas Rosario Castellanos

Con el compromiso de hacer realidad el proyecto de transformación educativa bajo los principios de transparencia, inclusión e innovación, la Secretaría de Educación de Chiapas, encabezada por Roger Mandujano, inició la entrega de becas Rosario Castellanos a personas que concluyeron su proceso de alfabetización mediante el Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización (SIGA), una herramienta tecnológica desarrollada por la propia institución.

Efectividad

Este nuevo modelo de entrega (seguro, directo y eficiente) permite completar el proceso en tan solo tres minutos garantizando certeza, agilidad y cero intermediarios. A través del pago electrónico, se elimina el uso de cheques y se asegura la transparencia total en el manejo de los recursos públicos.

Durante el acto inaugural en Altamirano, encabezado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Educación, Roger Mandujano, se destacó el compromiso del personal alfabetizador, quienes en los primeros once meses de esta administración han conformado un ejército de mujeres y hombres que, con conciencia y convicción, impulsan una verdadera revolución educativa para vencer la ignorancia.

El titular de la política educativa estatal resaltó que en esta jornada se entregaron mil 270 becas mediante el SIGA, priorizando a mujeres chiapanecas, especialmente indígenas, como parte del compromiso del Gobierno de Chiapas y del Gobierno de México por garantizar igualdad de oportunidades y justicia educativa.

“Este programa representa una forma de liberación; permite a las mujeres leer sus derechos y ejercerlos. No sería posible sin su entusiasmo, su fuerza y su deseo de aprender”, expresó Mandujano.

Sistema integral

El SIGA constituye una innovación tecnológica sin precedentes en el ámbito educativo estatal, al integrar inteligencia artificial, filtros de ciberseguridad y una interfaz accesible que facilita el registro en línea, la validación de datos y el seguimiento académico de manera segura, ágil y transparente.

Con esta acción, la Secretaría de Educación reafirma su compromiso con una gestión educativa moderna, eficiente y humana, que hace de la tecnología un puente hacia el bienestar, la autonomía y el Lekil Kuxlejal de las comunidades chiapanecas.