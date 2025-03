Inicia ERA el programa de Comedores del Humanismo

En la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha el programa Comedores del Humanismo, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación saludable, suficiente y de calidad a personas en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, esta iniciativa busca fortalecer la seguridad alimentaria, promover la cohesión social y la generación de empleos locales.

Acompañado de la señora Sofía Espinoza, el mandatario explicó que en esta primera etapa los comedores se instalarán en las zonas más necesitadas de Tuxtla Gutiérrez, mientras que en la segunda fase se extenderán a los 29 municipios con mayores índices de marginación y pobreza.

Mensaje

“Hay quienes reciben programas sociales, pero también hay personas que no tienen empleo, que no saben leer y escribir o que están enfermas y no pueden trabajar. Estos Comedores del Humanismo están pensados para la gente que tiene el deseo de vivir, pero no tiene con qué vivir. Es a esas personas a quienes queremos llegar”, expresó.

Ante habitantes de la colonia, Ramírez Aguilar reiteró que su labor no está motivada por lo material sino por el bienestar del pueblo de Chiapas. Subrayó que su gobierno impulsa este tipo de políticas sociales basadas en la solidaridad y aseguró que en 2025 los Comedores del Humanismo estarán en todo Chiapas. “Voy a decirle al mundo entero que en Chiapas puede haber pobreza, pero mi pueblo come todos los días”, afirmó.

Bondades del programa

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, destacó que este programa no solo cumple con la función de proporcionar alimentos a quienes más lo necesitan, sino que también genera empleo a cocineras locales. Para ello, se habilitarán unidades móviles que se establecerán en distintos puntos de la ciudad. Informó que la cuota mínima de recuperación se destinará a obras o iniciativas de beneficio comunitario o para ofrecer más comidas.

Durante el evento, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, tomó protesta a las y los integrantes del Comité de Humanismo, exhortándolos a garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los grupos de atención prioritaria con orientación nutricional, participación comunitaria y fortalecimiento de la convivencia familiar, a fin de disminuir su condición de vulnerabilidad e impulsar la integración social.

Reconocimiento

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar programas que atienden las necesidades más sensibles, elevan la calidad de vida de la población y contribuyen a la seguridad en el estado.

Por su parte, la diputada local del Distrito 1, Marcela Castillo Atristain, destacó que el arranque de este programa en Patria Nueva, una de las colonias más antiguas de la capital, es un reflejo del compromiso del gobernador con quienes más lo necesitan.

En nombre de las familias beneficiadas, Liliana López Morales manifestó el compromiso de la comunidad para aprovechar al máximo los beneficios de esta iniciativa. Asimismo, reconoció la sensibilidad del mandatario al impulsar estrategias de seguridad que han devuelto la paz y la esperanza a la ciudad.

Al evento asistieron el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; las diputadas Getsemaní Moreno Martínez y María Mandiola Totoricagüena; los alcaldes de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, y de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar; así como la presidenta del DIF Municipal de Ocozocoautla, Hilda Gómez Trujillo, entre otras autoridades.