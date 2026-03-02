Inicia Expo Feria Agropecuaria y Comercial

La tradicional Expo Feria Agropecuaria y Comercial del Tercer Viernes, en su edición 2026, inició actividades en Acapetahua con la inauguración de los stands ganadero, agroalimentario, institucional y turístico, donde productores y expositores muestran ejemplares y productos de la región, enfocados en el mejoramiento genético, el impulso al comercio, el turismo y la promoción educativa.

Con la presencia de representantes de Fomento Agropecuario y de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, así como expositores, comerciantes, docentes y población en general, el alcalde César Martínez Antonio encabezó el acto inaugural y dio la bienvenida a los asistentes. El evento contempla también la coronación de la reina de la feria, la presentación de artistas de talla internacional, jaripeo y la tradicional cabalgata.

Inauguración

La jornada inaugural comenzó la mañana del sábado con una nutrida convocatoria. Por la tarde se realizó la coronación de la soberana de la feria, Débora Raquel I, y por la noche el espectáculo artístico estuvo a cargo de Memo Garza en la explanada del parque central, ante cientos de asistentes.

En entrevista, el edil destacó que el objetivo principal es proyectar la actividad económica, comercial y ganadera de la región, así como exhibir la calidad genética del ganado para fortalecer el desarrollo del campo. Señaló que la amplia participación de productores agropecuarios refleja el interés y la relevancia del evento.

Recursos

Indicó que el Ayuntamiento destinará recursos para respaldar a productores interesados en mejorar la calidad de sus hatos, como parte de una estrategia para fortalecer la actividad pecuaria local.

Acompañado de su familia, Martínez Antonio agradeció a colaboradores del Ayuntamiento y a integrantes del Cabildo por el respaldo y la disposición para llevar a cabo esta celebración.