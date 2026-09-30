Inicia Foro Peninsular de Artesanías Maya en SCLC

Este año, San Cristóbal de Las Casas será sede del Foro y Feria Peninsular de Artesanías y Cultura Maya, eventos que reunirán a participantes de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de los países de Guatemala y El Salvador.

La directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, Marisol Urbina Matus, explicó que las actividades iniciarán este miércoles 30 de septiembre y culminarán el domingo 4 de octubre.

En lo que respecta al foro, dijo que se desarrollará en el ex convento Santo Domingo, desde el primer día hasta el 2 de octubre, ahí las artesanas y artesanos participantes recibirán talleres y capacitaciones por parte de grandes maestros exclusivamente para ellas y ellos.

Para el día 3 y 4 de octubre se llevará a cabo la “Feria Peninsular de Artesanías y Cultura Maya” en el Centro de Convenciones Diego de Mazariegos, también en San Cristóbal de Las Casas.

Urbina Matus dijo que este evento resulta importante para las artesanas y artesanos de todo el mundo maya, ya que sirve para compartir técnicas, vivencias y métodos diferentes de distribución o comercialización de sus productos.

“Es importante que hagan equipo, que estén en unidad, que entre ellos aprendan y se den testimonio a sí mismos” expresó.

Reveló que se espera la participación de 100 participantes quienes contarán con diferentes stands de distintas ramas artesanales.

Finalmente, la directora lanzó la invitación a la ciudadanía para que acuda a la feria artesanal, que conozcan y adquieran prendas o alguna artesanía que aseguró están hechas con mucho esfuerzo.