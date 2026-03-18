Inicia hoy paro del magisterio

Con una marcha desde la fuente Diana Cazadora hasta el zócalo de Tuxtla Gutiérrez, la sección VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), inicia este miércoles 18 de marzo un paro nacional de labores de 72 horas, por lo que instalarán en el centro de la ciudad un plantón.

Tal como lo anunciaron hace un par de semanas, seguirán con el movimiento magisterial para solicitar que la presidenta de la República reciba a la Comisión Nacional representante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), para hablar de sus demandas.

Posibles movilizaciones

Es importante que la población se mantenga informada debido a que se esperan diversas movilizaciones del magisterio federalizado, como pueden ser toma de edificios públicos y con ellos bloqueo de algunas vialidades, toma de casetas de cobro o bloqueo de los accesos de la ciudad.

Con esto, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se quedarán sin clases, sumándose el personal del nivel de Educación Indígena que también entrarán al paro, por lo que podría haber bloqueos en la vía San Cristóbal–Tuxtla. La mayoría son del nivel federalizado, pero hay fracciones del sistema estatal que están adheridos a la CNTE.

Demandas

Las demandas del magisterio son la abrogación de la ley del Issste de 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO; la reinstalación de la mesa nacional de la presidenta; la mesa tripartita entre el gobierno del estado de Chiapas, la sección VII y la presidenta; solución e impacto salarial de cadena de cambios 2025-2026 de todos los niveles; pago de adeudos; entre otras.

Las marchas y movilizaciones se esperan también en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y otros estados donde la CNTE está organizada.