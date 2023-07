Inicia la búsqueda en campo de Edwin

Leticia Vázquez, acompañada de otras madres en busca de sus desaparecidos, subieron al cerro Mactumactzá para comenzar la búsqueda de su hijo Edwin Alejandro Delgado Vázquez, desaparecido el 2 de diciembre de 2022.

Por más de cuatro horas, las madres y sus representaciones encabezaron acciones de búsqueda del joven de 25 años con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Búsqueda, Policía Municipal y Protección Civil.

“Se llevó palas, picos, machetes y un dron”, relató Leticia. Además de varillas que son utilizadas por las madres buscadoras de todo México a falta de herramientas para hacer este tipo de indagaciones en campo.

“La Fiscalía programó la búsqueda ahí porque se supone que en diciembre hubo muchos hechos delictivos en esa zona; pero yo no he recibido llamadas anónimas sobre el paradero de mi hijo. No tengo nada nuevo”, contó.

En el lugar encontraron huesos, pero las representaciones de las autoridades señalaron que se trataba de restos de animales, “pero nada más los vieron y no levantaron ninguna muestra; también se encontraron pozos pero no se revisaron”.

Las autoridades tampoco solicitaron los permisos correspondientes y previas para entrar a algunos predios, “por eso no se pudo hacer la búsqueda completa en esta ocasión”, especificó Leticia.

Hasta ahora no hay otra fecha para que la brigada siga en la indagación del paradero de Edwin, pero Leticia solicitará acciones en el llamado “cerro del Jolote”.

Pide búsqueda en vida

“A pesar del tiempo que ha transcurrido, tengo la esperanza y la fe de que mi hijo se encuentre con vida, pero las búsquedas de campo son para descartar las posibilidades”. Señaló.