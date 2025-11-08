Inicia la Cátedra de Democracia “Dong Nguyen Huu”

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) es sede de la Cátedra de Democracia “Dong Nguyen Huu”, la cual dio inició con la conferencia magistral “Las ficciones fundacionales de la democracia”, impartida por el reconocido activista social internacional Dong Nguyen Huu, en el auditorio Los Constituyentes.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas resaltó que el propósito de la cátedra es promover el diálogo e impulsar actividades como conferencias, talleres y cursos relacionados a este tema.

Ante la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Marina Martha López Santiago, aseguró que la universidad asume con esta cátedra su rol, responsabilidad y misión de formar ciudadanía, además de rendir un justo y merecido homenaje a un creyente y promotor de la democracia en el mundo, como es Dong Nguyen Huu.

Al dar la bienvenida a este evento, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Pascacio Bringas, aseguró que hablar de democracia en el siglo XXI no es un ejercicio teórico, sino una necesidad frente a los desafíos que enfrenta las instituciones, las comunidades y el sistema de convivencia.

Con este evento, la Unach reconoce la trayectoria de quien ha colaborado en la creación de instituciones democráticas alrededor del mundo y en especial en México.