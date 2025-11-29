Inicia la Feria Chiapas 2025

La edición 2025 de la Feria Chiapas inició este viernes 28 de noviembre en la capital del estado, reuniendo a familias, productores, artistas y expositores en uno de los eventos más importantes de la entidad.

El evento comenzó con el corte del listón oficial encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofia Espinoza, y de autoridades estatales y municipales como el secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, y del alcalde Ángel Torres.

Recorrido

Posteriormente, el mandatario realizó un recorrido por las distintas áreas del recinto ferial, donde conoció las propuestas culturales, gastronómicas y turísticas.

Entre los atractivos de la feria se encuentran más de 60 puestos de comida, entre los que destacan Domino’s, Tacos Rodeo y La Farándula, bares, juegos mecánicos y casinos; así como stands culturales de municipios como Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y Simojovel.

Además se ofrecen espacios educativos, con participación de instituciones como la Universidad de México y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, así como áreas informativas de la Secretaría de Economía y Trabajo y el DIF Chiapas.

Durante el encuentro también se contó con la presentación de bailarines folklóricos que celebran la riqueza cultural de la región y que se presentarán a lo largo de toda la programación.

Abarrotan el espacio

Al evento, miles de personas acudieron desde primera hora, no solo familias de Tuxtla y del estado, sino visitantes de otras entidades federativas e incluso del extranjero.

Dentro de la feria se realizó también la inauguración del la LXI Exposición Nacional de Ganado Cebú 2025, con la presencia de ganaderos de estados como Sinaloa, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

Este tipo de eventos, organizados bajo los protocolos de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, tienen como objetivo promover la excelencia genética de esta raza bovina.

Muestra

La exposición permite a los criadores mostrar ejemplares de razas cebuinas de alta calidad genética, intercambiar conocimientos y fomentar la innovación en prácticas de cría.

Además, sirve como plataforma para fortalecer el sector pecuario nacional, preservar la tradición ganadera y posicionar a México como líder en la crianza de esta raza.

Los precios para acceder al recinto van desde 50 pesos para adultos y 25 para niños. Además se contará con ofertas los días miércoles: 2x1 en boletos infantiles y los juegos mecánicos gratuitos para niñas y niños menores de 12 años.

A las actividades, también se suma un pabellón cultural que contará con gastronomía y artesanías de municipios de Chiapas, circo gratuito, con dos funciones diarias para las familias y el Festival del Asado, donde se mezcla la tradición gastronómica con el espectáculo ganadero.