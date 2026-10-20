Inicia la Feria Internacional del Libro 2026

La edición número 13 de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) dio inicio. Con más de 40 editoriales participantes y más de 300 actividades entre presentaciones de libros, ponencias, talleres, eventos culturales y artísticos, conciertos, obras de teatro, así como el Pabellón Infantil.

En la ceremonia de inauguración estuvo el rector de la máxima casa de estudios de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas. Dio la bienvenida a todos los presentes, escritores, invitados especiales y sobre todo a la delegación de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, como invitada de honor este año.

Crecimiento

Indicó que esta feria ha crecido cada año, aún con la crisis que enfrentan las universidades públicas a nivel mundial. Se ha logrado conformar un legado para las nuevas generaciones, fomentando el hábito de la lectura, la importancia de leer un libro en físico y no a través de una pantalla.

“Vivimos un tiempo de extraordinarias transformaciones, la inteligencia artificial está modificando la manera de aprender, de trabajar, de investigar, de comunicarnos, tenemos acceso a enormes cantidades de información desde nuestro teléfono, pero eso no significa comprender mejor el mundo”.

Manifestó que saber no es lo mismo que estar informado, comprender no es lo mismo que repetir y pensar no consiste únicamente en encontrar respuestas, sino es aprender a formular las preguntas adecuadas.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, fue el encargado de inaugurar este feria. Convocó a niños y jóvenes aprovechar este evento, que recorran las instalaciones y los stands de las editoriales.

“La tradición de la lectura no es simplemente un arte, nosotros como seres humanos somos sujetos historizados, por una razón evolutiva… los invito a que leamos y expandamos nuestra mente y nuestros horizontes, más allá de una pantalla”.