Inicia la FIL Unach el próximo lunes

Con más de 300 eventos, entre presentaciones y venta de libros, actividades culturales, pabellón infantil, homenajes y ponencias, este lunes 19 de octubre dará inicio la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach) en su treceava edición.

Este año las sedes serán Tapachula de Córdova, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez. Tendrá como invitada de honor a España, a través de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

En Tuxtla habrá actividades en la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Emilio Pacheco, en la Biblioteca Central Universitaria, en el Parque Hundido, en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez y la Rectoría Universitaria.

Homenaje a Jaime Sabines

El programa incluye un homenaje al poeta chiapaneco Jaime Sabines, asimismo a Raúl Padilla, promotor y fundador de la FIL de Guadalajara, de igual forma, foros dedicados a la filosofía, Inteligencia Artificial (IA) y de grandes escritores.

En el Parque Hundido se presentará el grupo musical Lucha Cumbia el lunes 19 a las siete de la noche. En el Parque los Niños Héroes del Musac en San Cristóbal se presentará el martes 20 el grupo Cañón del Sonidero. En el mismo municipio, en el Auditorio Manuel José de Rojas se presentará la obra el Testimonio de Chimalmat.

Concierto de ópera

En el mismo auditorio, el 21 de octubre se presentará un concierto de ópera italiana con panista en vivo La Traviata, con acceso gratuito. En San Cristóbal de Las Casas se realizará la primera Feria de Idiomas.

En la cancha de fútbol de la Facultad de Ingeniería, campus I, se presentará el libro Blue Demon Jr. “El último demonio”. Habrá un espectáculo de lucha libre dirigido a los niños. Se realizará un espectáculo de títeres con La Cajita Mágica y se presentarán Los Fabulosos Batracios.