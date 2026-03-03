Inicia marzo con un feminicidio en Jiquipilas

El asesinato de Amparo, una adulta mayor que fue atacada con arma blanca en su domicilio en la comunidad La Libertad, en el municipio de Jiquipilas, se convirtió en el primer feminicidio de marzo, con este caso suman ocho presuntas víctimas en lo que va del 2026.

De acuerdo a datos de la Comisión Estatal a Una Vida Libre de Violencia, el reporte de esta muerte violenta se hizo el domingo primero de marzo, el presunto responsable sería su nieto, quien aseguraron, ya fue detenido.

Día de la mujer

A unos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la comisión expuso que se llegará a dicha fecha con más feminicidios en comparación al año anterior, en el mismo periodo se contabilizaron 4 presuntos casos.

La Colectiva 50 más 1 condenó enérgicamente los hechos y expresó que la violencia contra las mujeres se desborda, añadieron que “hoy no sólo arrebató la vida de nuestras jóvenes, sino también la de nuestras niñas y abuelas”.

Mediante un comunicado, la agrupación exigió a la Fiscalía General del Estado aplicar todo el peso de la ley al responsable para garantizar justicia a Amparo y su familia.

Alerta

Asimismo, la organización feminista insistió en la necesidad de revisar la Alerta de Violencia de Género, al considerar que no ha garantizado la vida ni la seguridad de las mujeres en la región.