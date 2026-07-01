Inicia Movimiento Ciudadano activismo político

La dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) realizó una actividad de presencia política en las inmediaciones del parque Caña Hueca, donde la dirigente Andrea Negrón inició las acciones de territorio recientemente anunciadas.

“Iniciamos una nueva etapa con mucho entusiasmo, pero sobre todo con la responsabilidad de estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotros”, dijo la también legisladora del partido naranja.

Difusión

En el acto también se repartieron volantes y obsequios alusivos al Mundial de Futbol de la FIFA en México.

No se informó si este tipo de acciones se replicarán en otras regiones de la entidad, pero se sabe que buscan posicionar el partido entre la ciudadanía, así como identificar liderazgos que puedan participar en el Proceso Electoral 2027.