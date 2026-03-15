Inicia operaciones la empresa Bumble Bee en Puerto Chiapas

Con el arribo del buque atunero Friesland, que atracó en el muelle de cruceros para descargar mil 386 toneladas de atún congelado, la planta comenzó con los trabajos de operación

Para el mercado norteamericano

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), explicó que esta empresa tiene como principal actividad “el procesado de atún crudo congelado para su posterior comercialización en productos listos para el consumo, como el atún enlatado o las bolsas”.

Se explicó que los mismos van dirigidos principalmente al mercado norteamericano, los cuales se procesan en la planta ubicada en el parque industrial local.

“Este tipo de operaciones impulsa el desarrollo logístico, comercial y pesquero del sur-sureste del país, y consolida su relación comercial con el mercado norteamericano generando nuevas oportunidades para el crecimiento del sector marítimo-portuario”, sostuvo la dependencia en un comunicado en sus redes sociales.

El arribo del atunero se suma a los cruceros, graneleros y de carga, con lo que se fortalece la actividad portuaria, al atraer nuevas operaciones con las que se promueve el desarrollo económico regional, apuntó.