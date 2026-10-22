Inicia operativo contra el dengue en panteones

Autoridades municipales y de salud pusieron en marcha el operativo “Día de Muertos” para realizar acciones de saneamiento en los panteones de la ciudad de Tapachula y comunidades rurales cercanas a esta ciudad, con lo que se busca prevenir enfermedades transmitidas por vectores.

Brigadas de la Jurisdicción Sanitaria VII, de la Secretaría de Salud, Protección Civil y Servicios Públicos Municipales, se desplegaron para efectuar las labores de limpieza, descacharrización, termonebulización y saneamiento básico.

Propósito

La finalidad es combatir la presencia del mosco Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

De esta forma se promueve la salud, se eliminan criaderos, se fortalece la vigilancia y el control de vectores.

En ese sentido se pidió la participación de la población para prevenir enfermedades, sobre todo porque se acerca el Día de Muertos, por lo que se busca que los panteones sean seguros para todos los visitantes.

Las acciones abarcarán el panteón Jardín y el municipal, en la cabecera local, así como los ubicados en Puerto Madero, Alvaro Obregón, La Joya y otras comunidades de la zona rural media y alta de Tapachula.