Inicia Operativo Día de Muertos 2026

Con el objetivo de salvaguardar la vida de locales y visitantes, autoridades en sus tres órdenes de gobierno pusieron en marcha en San Cristóbal de Las Casas el operativo Día de Muertos 2026.

Esta estrategia conjunta entre autoridades sanitarias consolida la suma de voluntades y la participación coordinada de diversas corporaciones de auxilio y seguridad en el municipio.

El operativo interinstitucional cuenta con un estado de fuerza integrado por 500 elementos, pertenecientes a la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado, PC Municipal y Regional, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Tránsito Municipal y brigadas de rescatistas voluntarios.

Trabajo

Lo anterior con el objetivo prioritario de garantizar estancias seguras para las familias sancristobalenses y los turistas nacionales e internacionales, que acudirán en los próximos días al camposanto a honrar la memoria de sus seres queridos.

En el acto del banderazo de salida se reconoció la relevancia de las acciones impulsadas por la Secretaría de Salud del Estado a través del programa “Panteones limpios y libres de criaderos”.

Esta iniciativa busca concientizar a los asistentes sobre la importancia de mantener los espacios limpios para prevenir la proliferación de vectores, complementando así las labores preventivas.

?Durante el acto se dio a conocer que la Jurisdicción Sanitaria II desplegará personal del área de Vectores para realizar labores de termonebulización en puntos estratégicos del panteón municipal, reduciendo la presencia de insectos.