Inicia operativo Guadalupe-Reyes

Con la participación de instituciones de primeros auxilios y seguridad, en sus tres órdenes de gobierno, la noche del lunes se puso en marcha el operativo Guadalupe-Reyes en San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior para garantizar la seguridad y protección de la población, tanto local como turística, durante la festividad de Guadalupe, Navidad y de Año Nuevo.

Como parte de la iniciativa en materia de seguridad pública que se lleva a cabo durante la temporada decembrina en México, este operativo tiene diversas acciones, como patrullajes intensivos en las áreas turísticas y zonas de alta concentración de personas.

También se implementarán controles de tránsito para prevenir accidentes y reducir la circulación de vehículos, además de vigilancia en lugares públicos como mercados, iglesias y áreas recreativas, así como un sistema de respuesta rápida para atender cualquier situación de emergencia.

También incluye un componente de prevención de accidentes y enfermedades durante la temporada invernal, con un exhorto a la ciudadanía para que tome medidas de precaución.

En el acto, la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, informó que son más de 300 elementos que integran este despliegue especial correspondiente al operativo, cuyo propósito es mantener un ambiente seguro y prevenir cualquier incidente.

La presidenta informó que el reforzamiento de la vigilancia será en toda la ciudad y de manera especial, en los parques ecoturísticos de San Cristóbal de Las Casas, donde se maneja una importante afluencia turística.

En este operativo participarán diversas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal, elementos de Reacción Inmediata Pakal, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Protección Civil Estatal y Municipal y Cruz Roja Mexicana, quienes realizarán recorridos permanentes, coordinados tanto en zonas urbanas como en áreas naturales.