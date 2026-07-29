Inicia operativo vacacional en Las Casas

Con un despliegue de más de 600 elementos de primeros auxilios y seguridad de los tres órdenes de gobierno, inició en San Cristóbal de Las Casas el Operativo Vacaciones Seguras Verano 2026.

Lo anterior para garantizar la seguridad de las familias sancristobalenses y de los miles de visitantes que arribarán al municipio durante la temporada vacacional.

Las autoridades dieron a conocer que la coordinación entre las instituciones de seguridad, protección civil, fuerzas armadas y organismos de auxilio, con lo que se fortalece la capacidad de prevención y respuesta ante cualquier contingencia.

Coordinación

Tras dar el banderazo de salida del operativo, la autoridad local reconoció el compromiso de las corporaciones participantes y aseguró que el trabajo conjunto permitirá que la temporada vacacional transcurra en un ambiente de paz, orden y tranquilidad.

Por su parte, el director de Protección Civil (PC) municipal, Pablo Reyes Aguilar, afirmó que San Cristóbal cuenta con personal capacitado para este periodo vacacional y para atender emergencias derivadas de lluvias, sismos y otros fenómenos.