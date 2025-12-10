Inicia peregrinación de Villaflores-Tuxtla

Alrededor de 8 mil personas, hombres y mujeres, participan un año más en la magna peregrinación en honor a la virgen de Guadalupe; recorrerán a pie durante tres días, de Villaflores hasta Tuxtla Gutiérrez, exactamente a la parroquia de la Santísima Virgen de Guadalupe, a donde llegan en su día, el 12 de diciembre.

Este martes en punto de las 6 de la mañana, se realizó la misa para bendecir su partida y lo que será su andar. Los más de 75 grupos de hombres y alrededor de 50 grupos de mujeres, partieron a Villaflores en el transcurso del día para comenzar a peregrinar a medianoche.

Celebración especial

Todas y todos los peregrinos van llenos de fe y devoción, por agradecimiento, por una manda, van listos y dispuestos a mostrar a la virgen de Guadalupe su amor. Este año es especial porque celebran los 60 años de esta magna peregrinación, conocida en todo el estado.

La mayoría de las y los peregrinos son de Tuxtla Gutiérrez, pero también de municipios aledaños. Por tradición, los hombres y las mujeres van separados. Ellas van adelante y hombres atrás, cada contingente lleva vigilancia vial, apoyo médico y seguridad.

Organización

Durante 60 años esta peregrinación ha crecido de forma importante, se han ido sumando cientos y cientos de personas, incluso niños y jóvenes, de diversas colonias, organizados en grupos que llevan el nombre del santo o virgen de su barrio y caminan a orilla de carretera.