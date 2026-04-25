Inicia PRI cruzada en pueblos indígenas de la entidad

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, anunció el inicio de una cruzada de fortalecimiento del partido en zonas indígenas donde, dijo, se vive un proceso de recomposición política.

Explicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas recientemente cerró filas en la tierra de Jovel, San Cristóbal de Las Casas, donde su dirigente estatal Rubén Antonio Zuarth Esquinca encabezó un encuentro con presidentes de Comités Directivos Municipales (CDM), así como secretarios y secretarias de la zona Altos.

En la reunión destacó la presencia del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, el diputado Domingo Velázquez Méndez, quien respaldó los llamados a la organización interna y al fortalecimiento del partido desde territorio.

Zuarth Esquinca colocó a los pueblos originarios como eje estratégico del partido y sostuvo que su participación no solo es prioritaria, sino determinante para la reconstrucción política del tricolor en el estado.

El coordinador de la fracción, Domingo Velázquez, afirmó que bajo gobiernos priistas en municipios indígenas hay resultados: administraciones ordenadas y condiciones de paz social. “Ahí está la diferencia”, sostuvo, al reivindicar la capacidad del PRI para gobernar en contextos complejos.