Inicia proceso de evaluación por parte de los Ciees

Se inició el proceso de evaluación con fines de acreditación de la gestión institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

Durante el encuentro con los responsables de esta evaluación, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que la visita de los Ciees es el reflejo del esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria, además de una gran oportunidad para fortalecer la calidad, la identidad y la trascendencia de nuestra universidad.

Acompañado de la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, expresó que esta evaluación brinda un panorama certero y real de cómo estamos, para identificar áreas de oportunidad, “los jóvenes quieren estudiar en la Unach porque saben que la institución es garantía de calidad; por ello los beneficios de la evaluación son muchos”.

Pogramas con reconocimiento

Asimismo, agradeció el trabajo comprometido y profesional de la comunidad universitaria, “dado que de esta manera hoy podemos afirmar con evidencia que el 100 por ciento de nuestros programas educativos evaluables cuentan con reconocimiento de calidad; que contamos con un marco normativo sólido, un Modelo Educativo y Académico que hemos ajustado para enfrentar nuevos desafíos”.

A su vez, el secretario Académico Florentino Pérez Pérez resaltó la importancia de someter a la evaluación de los Ciees a la gestión institucional, con lo que se ganan áreas de oportunidad.

Por su parte, la vocal ejecutiva de los Ciees, Rocío Llarena de Thierry, quien compartió los alcances del proceso de evaluación institucional, destacó el trabajo que la universidad ha realizado, avanzando en un periodo muy corto en procesos que a otras instituciones les han tomado más tiempo.