Inicia proceso electoral federal 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició de manera formal este 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el arranque de actividades en la Junta Distrital Ejecutiva 12, con sede en Tapachula, como parte del inicio nacional de los trabajos para la elección programada para el domingo seis de junio de 2027.

Con un acto cívico y la instalación del Consejo General del INE, comenzó de forma oficial la organización de la elección, en la que se renovarán 500 diputaciones federales y más de 19 mil cargos locales en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial aprobado por el INE, las principales fechas del proceso son el 10 de septiembre de 2026, cuando inició de modo formal el proceso y se abrió el registro para observadores electorales; el 30 de septiembre, fecha prevista para la instalación de los 32 consejos locales, y el 30 de noviembre, cuando deberán instalarse los 300 consejos distritales, incluido el correspondiente al Distrito 12 de Tapachula.

Asimismo, las precampañas se desarrollarán del cuatro de enero al 12 de febrero de 2027; el registro de candidaturas está previsto del 22 de marzo al tres de abril; las campañas electorales se realizarán del cuatro de abril al dos de junio, y la jornada electoral tendrá lugar el seis de junio de 2027.

Preparan integración de casillas

Víctor Hugo Escobar Muñoz, vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE con cabecera en Tapachula, informó que para este distrito se tienen proyectadas 564 casillas.

Explicó que, a partir de finales de noviembre, comenzará la visita a las personas que resulten insaculadas para invitarlas, capacitarlas y posteriormente integrar las mesas directivas de casilla.

Escobar Muñoz aseguró que los consejos distritales tienen una función en esencia operativa y que su responsabilidad es garantizar la precisión técnica de la elección.

Cobertura

Respecto al padrón electoral, precisó que el Distrito 12 cuenta con más de 300 mil ciudadanos empadronados y una cobertura de 98 por ciento, es decir, que de las personas que realizaron su trámite, ese porcentaje ya cuenta con su credencial para votar y está en condiciones de aparecer en la Lista Nominal.

Por último, señaló que hasta el momento los recortes presupuestales no han afectado de manera sustantiva los trabajos del Registro Federal de Electores, área que, indicó, opera bajo un sistema de gestión de calidad ISO para garantizar la atención a la ciudadanía.