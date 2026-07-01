Inicia proceso para elegir dirigencia del STSGECH

Con un llamado a la unidad y a dejar atrás las divisiones, Olga Mabel López Pérez, candidata a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH) por la Planilla Verde, inauguró su casa de campaña y presentó formalmente su proyecto de trabajo, integrado por once propuestas enfocadas en mejorar las condiciones laborales, salariales y de salud de la base trabajadora.

Ante trabajadores de diversas dependencias estatales y municipios, López Pérez subrayó que el sindicato atraviesa una crisis profunda y permanece acéfalo desde hace ocho meses.

Hoy abrimos un espacio para la esperanza, para el reencuentro, para la reconstrucción de nuestro sindicato”, expresó la candidata, quien cuenta con 26 años de servicio en el Congreso del Estado.

Acompañada por simpatizantes y representantes de los medios de comunicación, la aspirante enfatizó que el sindicalismo nunca fue creado para dividir, sino para unir y defender los derechos de los trabajadores.

Puntos centrales

Entre los puntos centrales de su plataforma, López Pérez destacó la necesidad de impulsar un incremento salarial justo y digno, vinculado al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, propuso la actualización de prestaciones y bonos que, dijo, llevan años sin modificaciones, como los de transporte, útiles escolares, Día del Burócrata y Día de las Madres, además de crear el Bono del Día del Padre.

En materia de desarrollo profesional, planteó una revisión integral de categorías y tabuladores salariales para que correspondan con la formación académica, experiencia y funciones de cada trabajador, así como un escalafón con reglas claras y transparentes. “Ya no se van a hacer esos acuerditos en lo oscuro, eso se los prometo”, sentenció.

Uno de los temas más sentidos por la base trabajadora es el de la salud. La candidata anunció que gestionará acuerdos con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) para garantizar medicamentos de patente, reducir tiempos de espera y asegurar la disponibilidad de médicos especialistas.

También abordó el problema de las jubilaciones y pensiones para trabajadores de laudo, un sector que, denunció, sigue laborando pese a tener más de 30 años de servicio. “Es inhumano que sigan trabajando personas de la tercera edad”, declaró.