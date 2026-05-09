Inicia programa contra embarazos adolescentes

Partiendo de la premisa que Chiapas destaca entre las tres tasas más altas de embarazo adolescente en México, la Dirección de Población y Desarrollo Sostenible de Chiapas inició un programa Piloto para atender y reducir los embarazos, principalmente entre sectores de mayor vulnerabilidad.

Así lo explicó Fanny Nájera Zepeda, directora de Población y Desarrollo Sostenible en Chiapas, quien detalló que se establecieron acuerdos para la construcción de una línea base cualitativa y un diagnóstico participativo, mediante la coordinación de dependencias estatales, organismos internacionales y áreas especializadas.

Sector vulnerable

Estas acciones permiten fortalecer la atención a adolescentes, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, a partir de una estrategia interinstitucional con enfoque territorial y sociocultural, dijo.

Inicialmente conocerán el diagnóstico de los municipios o regiones más afectadas y de mayor vulnerabilidad, para atender en específico esas zonas y posteriormente ampliarla a todo el estado.

Proyecto

Señaló que la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), impulsará esta implementación Piloto de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

Finalmente recordó que esta iniciativa gubernamental intersectorial, está diseñada para reducir la fecundidad adolescente y erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, atendiendo también los casos de abusos, violencia y violación.