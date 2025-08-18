Inicia programa estatal de educación parental

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE) dio inicio a las actividades del “Programa Estatal de Educación Parental para la Paz Familiar y Social. Restaurando Vínculos”, el cual se desarrolla simultáneamente en seis distritos judiciales: Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Villaflores y Pichucalco.

Este programa, en el que participan madres, padres o cuidadores de niñas, niños y adolescentes involucrados en juicios de divorcio, guarda, custodia y derecho de convivencia, tiene como objetivo desarrollar y fortalecer habilidades parentales a través de actividades, dinámicas y charlas, promoviendo prácticas de crianza positiva, prevenir situaciones de riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia.

Mensaje

Durante los dos protocolos de inauguración de esta actividad (una sesión con las madres y tutoras y otra con los progenitores y tutores), la consejera de la Judicatura y coordinadora de este programa estatal, María de Lourdes Hernández Bonilla, les dio un mensaje de bienvenida a nombre de esta casa de la justicia y del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, y les reconoció la disposición para participar en estas actividades.

“Nuestro magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén ha impulsado este programa estatal que busca mejorar la comunicación y unión familiar, y al mismo tiempo es una estrategia para mejorar la solución de conflictos familiares mediante un enfoque humanista”, afirmó Hernández Bonilla.

Por su parte, la jueza del Juzgado Cuarto Familiar y coordinadora del programa en la sede Tuxtla, Leticia Pérez López, destacó que el derecho no solamente sanciona, sino que construye, y junto a las y los progenitores y tutores, volver a construir sus familias, para el bien de las infancias y adolescencias.

Asimismo, el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Erik Raúl Zárate López, reconoció el trabajo que realizaron las partes involucradas en este proyecto, y agradeció que el CEJA sea uno de los aliados que participan en este programa que ayudará a resolver los conflictos familiares de las y los asistentes.