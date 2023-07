Inicia REC operativo de pago de pensiones

Desde el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el inicio del operativo de entrega de recursos de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, correspondientes al bimestre julio-agosto, como parte de la estrategia de desarrollo social, inclusiva y sostenible que, desde un inicio, el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa en favor de quienes menos tienen.

En ese marco, el mandatario chiapaneco celebró que, gracias a este apoyo constitucional y universal, cada vez más ciudadanas y ciudadanos tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, a fin de mejorar su calidad de vida. Además, dijo que es muestra visible de que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de llevar bienestar y justicia social a quienes menos tienen mediante la distribución equitativa del recurso público, se está cumpliendo a cabalidad, sin distinción ni condición, así como en tiempo y forma.

“En gobiernos anteriores decían que no podían apoyar al pueblo porque el dinero del presupuesto no alcanzaba; hoy tenemos un presidente de la República honesto, humano y responsable que distribuye la mayor parte de los recursos en las manos de la gente que verdaderamente lo necesita; por eso, las y los adultos mayores merecen este beneficio, porque han sido el gran pilar y fuente de conocimientos de sabiduría para sacar adelante a México y a Chiapas”, enfatizó.

Al remarcar que la Cuarta Transformación no es un eslogan político, sino un hecho histórico que ha convertido en realidad los sueños y las esperanzas de la gente, Escandón Cadenas refrendó su convicción de seguir trabajando y abonando al crecimiento del índice de desarrollo humano en el estado. “Tengan confianza, no les vamos a fallar, porque este gobierno democrático tiene como principios no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y de Chiapas”.

Por su parte, el delegado federal de Programas para el Bienestar en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, destacó que en el estado son más de 412 mil las personas adultas mayores y más de 82 mil las personas con discapacidad que reciben esta pensión, un beneficio que reconoce su esfuerzo y dedicación para sacar adelante a sus familias y por formar parte del progreso del estado.

De igual forma, dio a conocer que Chiapas es la entidad que más programas sociales recibe por parte del Gobierno Federal, pues se invierten más de 30 mil millones de pesos en beneficio de casi dos millones de chiapanecas y chiapanecos, al tiempo de agradecer al gobernador Rutilio Escandón su respaldo para que lleguen a todos los rincones del territorio estatal.

En representación de las y los beneficiados, Osay Sánchez Castillo reconoció a las autoridades por hacer realidad la entrega de los recursos de los Programas para el Bienestar, que benefician a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres solteras, personas adultas mayores y con discapacidad, pues —dijo— esto es una muestra de que la Cuarta Transformación está en Chiapas y está transformando la vida de quienes más lo necesitan.

Finalmente, el alcalde de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos, agradeció a los Gobiernos Federal y Estatal el impulso en la entrega de estos programas que cumplen con el propósito de llevar bienestar a la población. “Significa que las personas mayores o con discapacidad no están solas, pues cuentan con el respaldo de su gobierno”, expresó.

Estuvieron presentes: el director del Conalep 022, Chiapa de Corzo, Rigoberto Nangulari Moreno; la y el representante de las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y con Discapacidad Permanente, Frida Guadalupe Ruiz Cruz y Basilia Hernández Pérez, respectivamente.