Inicia recepción de documentos para bodas colectivas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tuxtla Gutiérrez inició este martes, 3 de febrero, la recepción de documentos para las parejas interesadas en formar parte de la Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos Gratuitos, un programa que busca brindar certeza jurídica y fortalecer la unión familiar, en donde decenas de parejas acudieron a las instalaciones del DIF Tuxtla para formar parte de la jornada.

Se trata de un programa dirigido a parejas mayores de edad en el municipio.

La recepción de documentación se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero, en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, en la Dirección Jurídica de las Oficinas Centrales del DIF Tuxtla, ubicadas en 16.ª Poniente, esquina 1.ª Norte s/n, colonia Moctezuma, C.P. 29030, hasta agotar los cupos disponibles.

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: presentar acta de nacimiento original y actualizada de ambos contrayentes, ser mayores de edad, así como entregar copia de la credencial de elector (INE) de ambos lados en una sola hoja, con domicilio en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con el DIF Tuxtla, con esta campaña se busca fortalecer el compromiso con el bienestar social, ofreciendo a las parejas la oportunidad de formalizar su unión de manera gratuita y dar un paso importante en la consolidación de su proyecto de vida.

Finalmente, la dependencia invitó a las parejas a aprovechar esta oportunidad para formalizar su unión de manera gratuita; reiterando su compromiso de acompañar a las familias en cada etapa de su desarrollo.