Inicia recepción de pacientes en nuevo hospital

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, explicó que el nuevo hospital de Tuxtla Gutiérrez está abriendo paulatinamente y muestra de ello es el reciente ingreso de pacientes al área de hospitalización. Dijo que el Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) número 13 XIV de Septiembre del IMSS en la capital, inició con la apertura progresiva para atender a la población y para liberar a otros nosocomios.

Explicó que con el inicio de operaciones de las primeras 52 camas, se contribuye a descongestionar áreas críticas como urgencias del HGZ número 2, atendiéndose así las necesidades más sentidas de la población derechohabiente.

Al nuevo hospital fueron trasladados un total de 13 pacientes de las especialidades en traumatología y cirugía general, mismos que recibían atención en el anexo de urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) número 2.