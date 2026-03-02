Inicia registro para apoyo en útiles escolares

A partir de este lunes 2 de marzo, las familias de México y de Chiapas podrán realizar su registro para recibir un apoyo anual único de dos mil 500 pesos, a fin de que puedan usar ese dinero para la compra de uniformes y útiles escolares para sus hijos e hijas.

El proyecto va dirigido de forma exclusiva para los estudiantes de nivel de primaria y el pago es anual.

La página en la que se podrá hacer el registro está en el sitio oficial de la beca Rita Cetina Gutiérrez, sin embargo, el apoyo solo aplica para aquellos estudiantes que no cuenten con algún beneficio de los programas federales.

Para llevar a cabo el registro se requiere la CURP de madre, padre o tutor, número de celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio. De los alumnos y alumnas también se requiere la CURP y la clave del centro de estudios.

Alcance

El escenario de atención para Chiapas es que se puedan inscribir más de 372 mil estudiantes de las escuelas primarias públicas.

Recientemente el coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que el registro se podrá realizar entre el 2 y el 19 de marzo en www.becaritacetina.gob.mx.

Primero hay que sacar la llave mx y después se debe hacer el registro para el apoyo. Una vez terminado el proceso, las autoridades validarán los datos.

Julio León informó que una de las instrucciones de la presidenta de México Claudia Sheinbaum es que ningún estudiante se quede fuera de las becas.

Secundaria

El Gobierno de México apoya con becas Rita Cetina Gutiérrez, otorgando mil 900 pesos de manera bimestral para estudiantes de secundaria, además de la Benito Juárez con mil 900 pesos cada dos meses para el nivel de preparatoria y también está la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que son cinco mil 800 pesos otorgados de manera bimestral para universitarios.