Inicia rehabilitación de carreteras en Reforma

Inicia Pemex obras de rehabilitación y pavimentación de carreteras en beneficio mutuo, como parte de su compromiso de contribuir al mejoramiento de la infraestructura social en los municipios donde cuenta con actividad petrolera.

Acompañado de las autoridades municipales, los funcionarios de Pemex dieron el banderazo de inició dos obras en Reforma, las cuales forman parte de la rehabilitación y pavimentación de caminos en los municipios de la zona norte del estado de Chiapas, que beneficiarán a cerca de cuatro mil 600 habitantes.

Inversión

Estas obras que según las autoridades municipales se han conseguido gracias al buena relación del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar con petróleos mexicanos contaran con una inversión de 25.8 millones de pesos (mdp).

Obras consistentes en mantenimiento y rehabilitación de un kilómetro del camino general de los campos Juspi y Arroyo Zanapa, en el tramo ranchería Ignacio Zaragoza.

Por otra parte informaron que se llevara a cabo la rehabilitación de 6.47 kilómetros en el camino general al campo Teotleco, en el tramo ranchería Macayo Primera Sección.

Estas obras se suman a la rehabilitación y pavimentación de 8.7 kilómetros del camino Reforma-Agave (sobre la carretera Juárez Chiapas), obra que se inició en el mes de septiembre y que beneficiará a las localidades de Reforma, ranchería Morelos, ranchería Santa Cruz y ranchería Francisco I. Madero.