Inicia rehabilitación del centro arqueológico

La pasada temporada de lluvias dejó severas afectaciones en el camino que conduce al centro arqueológico Iglesia Viaja, por ello dieron inicio los trabajos de rehabilitación, informaron las autoridades correspondientes

Se explicó que el camino resultó dañado por las lluvias pasadas, las cuales provocaron huecos y hoyos, lo que generó que el acceso a los turistas se suspendiera debido a que no era posible transitar por la zona, ni siquiera en motocicletas.

Indicaron que Iglesia Vieja durante años ha sido un importante centro turístico en donde los visitantes puede apreciar y conocer los templos y las pirámides de los antepasados, quienes por años vivieron en este lugar, que al paso del tiempo se convirtió en un sitio histórico y digno de ser visitado.