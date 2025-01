Inicia rehabilitación del Centro de Desarrollo Integral

Durante el inicio de la rehabilitación del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en el municipio de Berriozábal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó los avances en la restauración de la paz en Chiapas, reiterando su compromiso de continuar trabajando en conjunto con la población y las autoridades para blindar a las comunidades contra la violencia.

El mandatario celebró que en su reciente gira por la región Sierra se constatara el regreso de la tranquilidad a pueblos que antes estaban bajo control del crimen organizado, sobre todo después de ver el sufrimiento de la población ante ese episodio desgarrador.

“Tengo una pasión por Chiapas y por eso me comprometí a restaurar la paz. Hoy puedo decirles que esta tarea avanza. Les pido a las y los habitantes de Berriozábal que cuiden sus comunidades; no es cierto que hay delincuentes buenos y malos, solo las autoridades pueden garantizar la seguridad, y yo, como gobernador, no permitiré que nadie se meta con el pueblo”, afirmó.

Respecto al Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata, que atiende a sectores vulnerables como personas adultas mayores y niños, Ramírez Aguilar resaltó la importancia social de esta obra y aseguró que su administración proporcionará el equipamiento necesario para garantizar servicios de calidad y fortalecer la asistencia social en beneficio de las familias de Berriozábal.

Exhortan a la población a cuidar y aprovechar este espacio

En su participación, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, invitó a la población a cuidar y aprovechar esta obra que responde a una demanda añeja. Además, exhortó a las y los alcaldes a hacer sinergia con el gobierno estatal para que la planeación de la infraestructura del estado sea ordenada y no dé ocurrencias.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, destacó los esfuerzos que se realizan al impulsar obras en beneficio del pueblo, al tiempo de precisar la importancia de que todas y todos caminen juntos para que este proceso de transformación sea una realidad.

La presidenta del DIF Municipal, María de Jesús Penagos Núñez, externó su gratitud al mandatario estatal por priorizar esta obra tan necesaria para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad de Berriozábal.

A su vez, el alcalde del municipio, Jorge Arturo Acero Gómez, reconoció que desde que se implementó el operativo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) se ha aumentado la seguridad en esta región, lo que ha permitido la llegada de más visitantes y que más emprendedores puedan reabrir sus negocios.

Cercanía con la gente, un impulso para seguir trabajando: ERA

En otro momento, en el municipio de Villa Comaltitlán, Ramírez Aguilar saludó a las y los habitantes y dijo que la cercanía con la gente es revitalizante y lo impulsa a seguir trabajando por Chiapas.

En el inicio de la rehabilitación del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en el municipio de Berriozábal, estuvieron presentes: la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; la diputada federal del Distrito 7, Deliamaria González Flandez; y la diputada local del Distrito 2, María Mandiola Totoricagüena, entre otros.