Inicia reposición de miles de tarjetas para becas

Los operativos para reponer más de 71 mil tarjetas de las becas que reciben estudiantes en la entidad ha comenzando, y se está llevando el mensaje a diversos centros escolares para que las familias acudan, expresó Marcelo Toledo Cruz, titular en Chiapas de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar.

Dijo que la actividad comenzó desde el pasado viernes, a fin de hacer todas las reposiciones de los plásticos vencidos.

Los avances que se llevan hasta ahora, dijo, alcanzan un 15 %, pero es importante que las familias mantengan comunicación con los directivos de los planteles, para tener certeza de qué días serán convocados.

Vencimiento del plástico

Toledo Cruz mencionó que la reposición de las tarjetas donde la comunidad estudiantil recibe su beca son los llamados de continuidad, por eso están incluidos alumnos y alumnas de diversos niveles educativos.

Como cualquier otra tarjeta, recordó, este plástico de Bienestar tiene un vencimiento, por eso se van a renovar más de 71 mil. La sustitución se llevará a cabo a lo largo de todo este 2025.

Los requisitos que se deben de llevar están relacionados con la identificación, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio.

Todas las tarjetas que se van a reponer están distribuidas en todo el estado, por ello es importante que las personas acudan a preguntar cualquier duda en las sedes regionales, también en oficinas centrales.

Lo ideal es que las familias tengan su tarjeta vigente, toda vez que pueden usarla en cajeros o ventanillas del banco Bienestar para cobrar las becas.