Inicia revisión a asociación religiosa

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez informó el inicio de un proceso de revisión canónica a la Asociación Pública de Fieles Fraternidad del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia (FRICyDIM) y sus derivadas, en respuesta a lineamientos emitidos por autoridades del Vaticano.

La Iglesia local detalló que esta revisión se realiza conforme al derecho canónico y con acompañamiento del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

El objetivo, señalaron, es analizar aspectos clave de la vida interna de la asociación, como el ejercicio de la autoridad, la formación de sus miembros, el apostolado y la administración.

Encuentro

Como parte de este proceso, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, sostuvo un encuentro con integrantes de la agrupación el pasado 13 de marzo, en el que les pidió asumir las disposiciones con responsabilidad y sentido eclesial.

Entre las medidas anunciadas destaca la instrucción para que los miembros activos de FRICyDIM estudien a fondo el decreto emitido por el Dicasterio y comuniquen su contenido a la comunidad.

Además, se estableció que, a partir del 16 de marzo y hasta la Semana Santa, las celebraciones eucarísticas vinculadas a esta asociación se realizarán únicamente al interior de sus comunidades, limitando su actividad pública.

Medidas disciplinarias

La arquidiócesis exhortó a las y los integrantes, simpatizantes y personas cercanas a esta organización religiosa a vivir este periodo con madurez, prudencia y espíritu de fe, subrayando que se trata de medidas disciplinarias dentro de un proceso de acompañamiento y revisión.

Al finalizar, la autoridad eclesiástica indicó que continuará informando sobre los avances de este procedimiento, encomendando el proceso a la guía espiritual y destacando la importancia de actuar con responsabilidad durante esta etapa.