Inicia segunda temporada de “Platicando con el Jaguar”

Con un recorrido por los sistemas lagunarios de Pijijiapan y un diálogo directo con pescadores y pescadoras de la comunidad La Conquista, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, inició la segunda temporada de su podcast “Platicando con el Jaguar”, espacio que busca acercar las acciones de gobierno a la ciudadanía desde sus propias comunidades.

Durante el episodio, Ramírez Aguilar conversó con Jesús Elías, conocido como “Don Chusito”, y doña Luvia, ambos dedicados a la pesca, quienes compartieron sus experiencias, las dificultades que durante años enfrentaron para mantener abierta la barra y la importancia que tiene el sistema lagunario para cientos de familias de la región.

Jesús Elías explicó que durante aproximadamente 25 años los pescadores realizaron gestiones para conseguir trabajos de desazolve y apertura de la barra, sin que los proyectos anteriores se concretaran.

Organización

Destacó que, ante la falta de recursos, los propios integrantes de distintas cooperativas llegaron a organizarse para reunir hasta un centenar de personas y realizar trabajos para mantener abierta la bocabarra.

Para los pescadores, la profundidad del sistema lagunario resulta fundamental, ya que permite mejorar la circulación del agua y las condiciones necesarias para el desarrollo de especies como el camarón.

“La barra es el pulmón fundamental para el sistema lagunario”, expuso.

Del abandono al dragado

Ramírez Aguilar explicó que los trabajos actuales forman parte de una estrategia para recuperar los sistemas lagunarios de la Costa-Soconusco.

Algunas zonas que con anterioridad registraban profundidades de alrededor de 60 centímetros, actualmente alcanzan alrededor de 2.5 metros, como resultado de los trabajos de desazolve.

Señaló que el objetivo es extender estas acciones a los nueve municipios pesqueros de la Costa-Soconusco, luego de que este año se iniciaran trabajos en cuatro municipios.

También anunció que buscará duplicar el presupuesto el próximo año e incluso triplicarlo si es necesario, con la finalidad de continuar con la recuperación de los sistemas lagunarios.

Inicios

Doña Luvia relató que comenzó a pescar a los 15 años y describió las jornadas que realiza para capturar camarón, las cuales pueden comenzar desde la una, dos o cinco de la mañana, dependiendo del lugar de pesca.

Explicó que en el estero las actividades pueden concluir alrededor del mediodía, mientras que cuando salen de madrugada hacia las pampas regresan aproximadamente a las nueve de la mañana.

Ramírez Aguilar reconoció el papel de las mujeres en la economía de las comunidades pesqueras y destacó su participación en la administración de los recursos familiares.