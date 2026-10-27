Inicia Semana Cultural y Deportiva en el PJE

Con la ceremonia de patada inaugural, el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, acompañado de las consejeras y los consejeros de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, María Magdalena Vila Domínguez, José Francisco Trujillo Ochoa y Hermann Hoppenstedt Pariente, inició formalmente las actividades de esta celebración que reúne a la familia judicial.

Apertura

Entre aplausos y espíritu de equipo, arrancó una semana dedicada al deporte, la cultura y la sana convivencia, fortaleciendo los lazos de compañerismo entre quienes integran nuestra casa de la justicia.

Del 26 al 29 de octubre, las y los participantes disfrutarán de encuentros de fut 7, voleibol y básquetbol, así como concursos de canto, disfraces, calaveritas y altares y una carrera pedestre.

Esta gran fiesta de la familia judicial también contará con un partido de exhibición de básquetbol sobre ruedas y un encuentro amistoso de fútbol, para concluir el jueves 29 con la ceremonia de clausura y premiación.