Inicia semana gastronómica con 220 expositores

La cuarta edición de la semana gastronómica “Chiapas se encuentra alrededor de la mesa” arrancó con la participación de 25 expositores en Berriozábal con la expectativa de reunir a alrededor de 220 expositores en los siete municipios sedes.

De acuerdo con Christian Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, en los días posteriores el evento se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, Palenque y Tonalá.

Objetivo

Indicó que la principal intención es promover el turismo comunitario, impulsar a sus productores, dar valor a las artesanía y difundir la gastronomía auténtica de cada región.

El presidente de la Cámara explicó que la selección de las sedes responde a que son las representaciones que Canirac Chiapas tiene en el estado y a que en cada una de ellas se predica el turismo comunitario.

“Cuando el turismo comunitario sucede impulsamos a la cocina tradicional, impulsamos a cada uno de los artesanos con un efecto importante, donde los visitantes degustan, aprenden, prueban, compran y el beneficiado termina siendo el productor”, expresó.

Pérez agregó que entre los objetivos está posicionar la gastronomía local de cada municipio, sobre todo de los pueblos mágicos y de las comunidades arraigadas con su cocina tradicional.

Invitación

Invitó a la ciudadanía y a quienes se encuentran de visita en el estado consultar las diferentes sedes en las que estará presente la expo gastronómica, para que puedan conocer las diferentes ofertas que ofrece Chiapas a México y el mundo.

Sobre la derrama económica, indicó que en la edición anterior fue de 3.8 millones de pesos y que esperan un incremento del 10 al 15 por ciento. El evento se realiza en coordinación con los ayuntamientos de cada municipio, así como con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía estatal.