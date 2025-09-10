Inicia Semana Nacional de Salud en SCLC

Con pláticas y talleres la Jurisdicción Sanitaria Número II, a cargo de Miguel Valdés Galán, realizó la inauguración de la Semana Nacional de Salud Publica 2025, impulsando la prevención, la atención integral y el bienestar de toda la población.

Con el lema “Unidos por la salud” se realiza esta actividad en coordinación con la escuela secundaria General Miguel Utrilla, IMSS Bienestar, Secretaria de Salud y otras dependencias.

Talleres

Los participantes en la Jornada de Salud impartieron pláticas y talleres a los más de 300 estudiantes de la institución educativa.

Los alumnos recorrieron los 21 stand de los programas de Salud Pública, donde recibieron información para la prevención y promoción de la salud sobre la importancia de la vacunación, medidas de higiene, salud sexual y reproductiva, estilos de vida saludable y salud mental.

Se dio a conocer que la Jornada de Salud preventiva refleja el compromiso conjunto de los tres órdenes de gobierno por llevar estos servicios a todos los rincones del estado de Chiapas.